Francisco Rodrigues dos Santos anuncia que vai recandidatar-se à liderança do CDS

“Eu tenho a certeza absoluta que nas eleições legislativas eu vou receber o presente por estes dois anos de liderança que tenho à frente do CDS, depois disso serei naturalmente recandidato ao próximo congresso e irei vencê-lo e continuar como presidente do partido e multiplicar estes aniversários por mais um bom par de anos, espero eu passados no governo de Portugal”, afirmou.

Francisco Rodrigues dos Santos falava aos jornalistas no final de uma visita à Feira dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia (distrito do Porto), no dia em que se passam dois anos desde que foi eleito líder do partido.

Questionado sobre o facto de ter vindo a dizer que fará uma análise e uma reflexão sobre a liderança, mediante o resultado que o partido tiver nas eleições legislativas de domingo, o presidente do CDS-PP sustentou que a sua “análise naturalmente está sempre dependente dos resultados eleitorais”.

No entanto, salientou que “é otimista”.

“Eu sei que os resultados vão correr bem ao CDS e, nessa medida, os portugueses e o meu partido podem continuar a contar comigo”, afirmou.

Francisco Rodrigues dos Santos já tinha anunciado que seria recandidato no congresso que esteve marcado para o final de novembro, mas foi depois cancelado na sequência da situação política e a marcação de eleições legislativas.