Francisco Cabral e Miedler entram com vitória no All England Club

O melhor tenista nacional da variante, que figura no 40.º lugar no ranking ATP, e o parceiro austríaco (47.º ATP) bateram os antigos líderes da hierarquia mundial de pares em dois sets, com os parciais de 7-6 (12-10) e 6-3.

Consumada a vitória no regresso ao All England Club, Francisco Cabral vai defrontar, na companhia de Miedler, os checos Petr Nouza (65.º ATP) e Patrik Rikl (65.º ATP), que afastaram hoje os australianos Matthew Ebden e John Peers, 15.ºs cabeças de série, naquela que será a sua quarta tentativa de atingir a terceira eliminatória na catedral do ténis.