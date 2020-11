FPF reagenda jogos de 14 e 15 de novembro para as 11 horas

“Para conhecimento dos sócios ordinários, clubes, sociedades desportivas e demais interessados, informamos que os jogos agendados, em todas as competições, para o fim de semana de 14 e 15 de novembro, terão início às 11h00 (menos uma nos Açores) mantendo-se a data inicialmente agendada”, lê-se no comunicado da FPF.

Entre as medidas que entraram hoje em vigor constam o recolher obrigatório noturno durante a semana (entre as 23h00 e as 05h00) e ao fim de semana a partir das 13h00 nos 121 concelhos de maior risco de contágio pelo novo coronavírus.

Nestes 121 municípios, abrangendo 70% da população residente, estão incluídos todos os concelhos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Esta manhã, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, tinha confirmado a continuidade das competições, em entrevista à rádio Antena 1: “Os jogos profissionais, ou equiparados a profissionais, podem acontecer, porque são atividades profissionais e, portanto, enquadrados no âmbito das atividades profissionais que podem existir”.

Nos próximos dois fins de semana, as duas competições profissionais de futebol que se disputam em Portugal vão estar paradas, devido a compromissos da seleção e à terceira eliminatória da Taça de Portugal, mas estão agendados jogos de competições nacionais e regionais de várias modalidades, incluindo o futebol.

No sábado, dia 14, a seleção portuguesa de futebol recebe a França, em jogo do Grupo C da Liga das Nações, agendado para o estádio da Luz, em Lisboa.

Entre 20 e 22 de novembro, além da Taça de Portugal, decorre no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a última prova da temporada de Moto GP.