FPAK anuncia mais uma reformulação do CAR

O motor do Regional está engripado e teima em não pegar -e muitos pilotos questionam se ainda haverá competição este ano - mas segundo a nova configuração, o CAR começará no Faial, com o Rali Ilha Azul, a 16 e 17 de outubro. Nota para o facto da FPAK ter colocado os dois ralis de terra a abrir e a fechar o campeonato, evitando assim que os concorrentes tivessem de andar a mudar o setup do carro de corrida em corrida. Deste forma, o Além Mar Rali, em São Miguel, será disputado a 15 e 16 de janeiro de 2021.

Pelo meio, mais três provas, todas em asfalto: em novembro, corre-se o rali do Pico e o de Santa Maria; ficando o Ilha Lilás, na Terceira, para dezembro.

Três meses de competição, cinco provas, mas muitas incógnitas se haverá CAR na estrada este ano.



CAR 2020

16 e 17 de outubro

Rali Ilha Azul (terra)

7 e 8 de novembro

IX Pico Rallye (asfalto)

27 e 28 de novembro

XXXIX Rallye Além Mar Santa Maria (asfalto)

18 e 19 de dezembro

20.º Rali Além Mar / 42.º Ilha Lilás (asfalto)

15 e 16 de janeiro

Além Mar Rali (terra).