Fotógrafo Pedro Letria homenageia emigração portuguesa em exposição nos EUA

Esta exposição fotográfica terá lugar no Boott Cotton Mills Museum, no Parque Histórico Nacional de Lowell, um importante parque nacional norte-americano, e terá o patrocínio da Fundação Calouste Gulbenkian.

Intitulada "Os portugueses em Lowell, o familiar e o novo", a exposição de Pedro Letria apresenta uma visão íntima da comunidade portuguesa de Lowell, uma cidade de Massachusetts com uma forte presença lusa que o fotógrafo visitou pela primeira vez em 2021, para ensinar fotografia na Universidade de Massachusetts.

"Não esperava chegar a um bairro com uma manifestação tão extraordinária de identidade cultural. Esta comunidade foi criada por pessoas que deixaram a sua terra natal por necessidade, em busca de uma vida melhor. Aqui eles esforçaram-se para manter viva sua herança", explicou o autor num comunicado enviado à Lusa.

Ao longo de quatro meses, disse o fotógrafo, foi-lhe "oferecido um relato em primeira mão do que é varrido para debaixo do tapete em Portugal, a minha terra natal: como a vida nas ilhas dos Açores e da Madeira proporcionou durante séculos oportunidades limitadas".

Durante gerações, açorianos e madeirenses "olharam para o oeste, para as Américas, e não para o leste, para o continente, em busca de um caminho a seguir", observou."Algumas pessoas falaram-me da aceitação de Lowell pelos trabalhadores imigrantes portugueses e partilharam o seu orgulho pelo papel que desempenharam na construção do poderio industrial da América. As famílias abriram-me as suas portas e debruçaram-se sobre álbuns de fotos, reunindo histórias de lutas e sucessos", acrescentou ainda Pedro Letria.

Entre os episódios que recorda com mais orgulho está o do momento em que viu a polícia local gerir o trânsito para a procissão de Nossa Senhora de Loreto no fim de semana em que chegou à cidade, destacando o facto de a comunidade portuguesa "merecer tanto respeito".

“As tradições deles – as tradições do meu povo – prosperaram em praça pública”, celebrou o autor.

"Estas fotografias são a minha homenagem à esperança, aspirações e conquistas de todos aqueles que desembarcaram nestas terras em busca de uma vida melhor", concluiu.

A exposição, gratuita e aberta ao público, surgiu de uma colaboração entre o Centro Saab de Estudos Portugueses da Universidade de Massachusetts de Lowell e o Parque Histórico Nacional de Lowell.

Além de fotógrafo, Pedro Letria é também autor de sete livros e professor, lecionando na Escola Superior de Arte e Design, nas Caldas da Rainha, e já foi galardoado com o Prémio António Quadros.