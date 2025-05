Forte de São Brás acolhe concerto a 20 de julho

O Forte de São Brás, em Ponta Delgada, acolhe no próximo dia 20 de julho, pelas 21h20, o 'VIII Concerto de Música Clássica', levado a cabo pela Banda Militar dos Açores, com a participação especial do Conservatório Regional de Ponta Delgada, este ano com a temática “COSMOS”.