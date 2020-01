Formação de recursos humanos no turismo abrangeu mais de 800 pessoas em 2019

Marta Guerreiro, que falava na quinta-feira, à margem do primeiro dia do curso 'Hotel Business Management', dirigido a diretores de hotéis, destacou a importância da Escola de Formação Turística e Hoteleira (EFTH) na realização de ações concretas para a qualificação dos recursos humanos, que considerou ser uma das maiores prioridades do Governo dos Açores face às exigências atuais do destino turístico.





De acordo com nota do executivo, e no âmbito do projeto de qualificação e valorização Açores - Certificado pela Natureza, já se realizaram 29 ações, com um total de 1.015 horas, abrangendo 364 participantes, repartidos por sete cursos, nas áreas de Técnicas Base de Produção em Cozinha, Novas Técnicas e Tendências de Cozinha, Housekeeping,Softskills – Cliente Interno e Externo, Marketing Digital e Técnicas Base de Restaurante e Bar.





Saliente-se ainda a formação de 448 formandos, através de 33 ações, num total de 1.050 horas, em áreas como Planeamento e Gestão de Programas de Turismo, Social Media, Estratégia de Venda Front Office, Atendimento, Gestão de Reclamações, Cozinha Criativa, Enologia ou Informação e Promoção da Região.