Forças Armadas têm demonstrado "dedicação exemplar" aos Açores, diz Faria e Castro

O curso, dirigido a 30 auditores de nove países atlânticos, nomeadamente de Angola, Brasil, Camarões, Estados Unidos da América, Gana, Guiné-Bissau, Marrocos, Portugal e Senegal, contou com oradores portugueses e estrangeiros de instituições internacionais, como a NATO, as Nações Unidas, a União Europeia, assim como com instituições académicas internacionais.

Segundo Pedro de Faria e Castro, "os Açores só se defendem com meios".

"As nossas forças armadas têm demonstrado, ao longo dos tempos, uma dedicação exemplar à sua missão nos Açores”, realçou.

E prosseguiu: "Os estão a mudar. As crescentes responsabilidades de Portugal no Atlântico impõem os correspondentes meios. O cumprimento da afirmação da soberania de Portugal nestas ilhas, que em primeiro lugar se revela pelas missões de segurança e defesa, é o primeiro e maior contributo da República para os seus cidadãos que têm estas ilhas como sua residência".

A iniciativa, subordinada ao tema “Segurança Marítima e Segurança Humana", foi realizada em parceria com o Instituto da Defesa Nacional, o Comité de Perspetiva de Género da NATO e o Ministério da Defesa dos Camarões, e com o apoio do Governo Regional dos Açores e da Base Aérea n.º 4.