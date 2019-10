Forças Armadas entregam bens de primeira necessidade na ilha do Corvo

O navio patrulha “Setúbal”, da Marinha portuguesa, transportou na quinta-feira bens de primeira necessidade e diverso material, com o objetivo de apoiar a população da ilha do Corvo, afetada pela passagem do furação “Lorenzo”.

Segundo um comunicado do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), as operações de desembarque foram acompanhadas pelo presidente da Câmara Municipal da Vila do Corvo, José Manuel Silva, que realizou uma visita a bordo do navio e ouviu a equipa de engenharia do Exército.

O documento acrescenta que na ilha das Flores foram concluídos os trabalhos de remoção de destroços de um dos blocos de betão submersos, que foi submetido a uma ação de detonação.

“Após esta operação, foi já efetuada, pela equipa hidrográfica, uma sondagem com recurso a sonar lateral, para verificar que não restaram quaisquer destroços no local”, explica o EMGFA.

Nas operações estão envolvidos cerca de 350 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, que prestam apoio devido à passagem do furação “Lorenzo”, trabalhando em colaboração com a Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas e a Portos dos Açores.