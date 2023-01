No ano passado, a Força Aérea Portuguesa efetuou 390 missões de transporte urgente de doentes na Região Autónoma dos Açores, tendo transportado 486 pessoas.

Segundo os dados revelados por esta parte integrante do sistema de forças nacionais, 427 doentes urgentes foram transportados entre as ilhas dos Açores, num total de 333 missões, e 59 pessoas foram transferidas do arquipélago para o Continente, num total de 57 missões.

A nível global, a Força Aérea Portuguesa transportou 816 doentes urgentes em 2022, ao longo de 640 missões, sendo que mais de metade ocorreram nos Açores, resultado natural da descontinuidade territorial.

As restantes missões ocorreram na Região Autónoma da Madeira (241 missões e 320 doentes transportados) e no resto do mundo (9 missões e 10 doentes transportados).

“A estes números somam-se 49 pessoas resgatadas a bordo de embarcações em alto mar e 47 pessoas salvas em missões de busca e salvamento, em terra e no mar”, refere a nota de imprensa da Força Aérea Portuguesa.

Aliás, no conjunto de transportes médicos aéreos, resgates e missões de busca e salvamento, aForça Aérea auxiliou diretamente 912 pessoas, “o maior registo dos últimos anos”.

No ano passado, foram ainda transportados 15 órgãos para transplante e realizadas 630 horas de voo em missões de soberania do espaço aéreo nacional.

Acrescenta-se as 208 missões de vigilância marítima em território nacional e internacional e as 399 missões de reconhecimento e avaliação integradas no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais que resultaram em 1641 horas de voo.

Quanto aos meios utilizados pela Força Aérea Portuguesa, registam-se o caça F-16M, os aviões C-130H, C-295M, Falcon 50 e P-3C Cup+, os helicópteros EH-101 Merlin e AW119 Koala e o drone UAVision Ogassa OGS 42N/VN.

De recordar que a Força Aérea Portuguesa dispõe de cinco bases aéreas a nível nacional, sendo a Base Aérea n.º4 situada na ilha Terceira. Na Base das Lajes operam duas esquadras: a 502 “Elefantes”, com missão de evacuação médica, transporte geral, busca e salvamento, através da aeronave C-295M; e a 751 “Pumas”, com a missão de busca e salvamento e evacuação médica, socorrendo-se do helicóptero EH-101 Merlin.