Força Aérea transporta de urgência recém-nascido dos Açores para o Continente

De acordo com comunicado, "pelas 16h21, a tripulação de alerta do avião C-295M presente nos Açores descolou da ilha Terceira para a Horta para realizar o transporte médico de três doentes com destino às Lajes, um dos quais o bebé recém-nascido, de apenas um dia". Em relação aos outros dois doentes, um ficou na ilha Terceira, enquanto o outro seria transportado pelo C-295M para Ponta Delgada, em São Miguel.



"Para agilizar a missão de transporte do bebé recém-nascido para o Continente, ao mesmo tempo, o Falcon 50, da Esquadra 504 - “Linces”, levantava voo do AT1, com destino às Lajes. Assim que aterrou nas Lajes, o bebé recém-nascido embarcou no Falcon 50 com destino a Lisboa", explica o comunicado.



A bordo com os “Linces”, e de modo a garantir todos os cuidados médicos durante a viagem, seguiu uma equipa médica militar da Força Aérea.



À chegada a Lisboa, o bebé foi imediatamente transferido por uma equipa de transporte interhospitalar pediátrico do INEM.