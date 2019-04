Paulo Fontes espera que um eventual regresso do Rali Vinho da Madeira ao Campeonato Europeu de Ralis (ERC), caso se venha a verificar a saída do Azores Rallye do calendário de 2020, mereça o apoio das entidades açorianas, noticiou o Diário de Notícias da Madeira

“Da mesma forma que nós apoiámos a Região Autónoma dos Açores para entrar com o rali no Campeonato da Europa, porque nós não tínhamos condições, espero que, se nós tivermos condições, nessa altura também tenhamos o mesmo apoio dos Açores”, afirmou o presidente do Club Sports da Madeira, ontem, à margem da apresentação da Volta à Ilha da Madeira - Rally Histórico.