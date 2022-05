FONTES apresenta o álbum “Misto” na Blackbox do Arquipélago

O Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande, recebe, na próxima sexta-feira, 27 de maio, pelas 21 horas, a apresentação do álbum “Misto” do projeto musical FONTES, com o lançamento do LP digital do referido álbum e do videoclip do tema “Morrer onde nasci”, seguido de showcase, onde serão interpretados seis temas do álbum.