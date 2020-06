Fitch avalia os Açores no nível “BBB-“ com “perspetiva de evolução estável”

Segundo a avaliação avançada pela agência na sexta-feira, “o balanço operacional e o rácio de dívida da Região Autónoma dos Açores (RAA) mantêm-se em linha com os homólogos ‘BBB-‘ no médio prazo”.

A Fitch prevê que “a expectável retração económica causada pela pandemia do coronavírus se irá traduzir numa quebra na arrecadação de impostos e num aumento da dívida em 2020”, mas ressalva que, “nos próximos cinco anos, as métricas devem retomar um nível semelhante às de 2019”.

Para esta avaliação contribuíram o perfil de crédito individual da região, cotado como “bb+”, bem como uma “comparação positiva com os pares internacionais” e o “apoio do Governo português (BBB/estável)”.

Esta agência internacional de ‘rating’ alerta ainda que os indicadores atuais do país e da região não demonstram quebras no desempenho da economia, mas lembra que “perdas materiais no rendimento e nos custos estão a acontecer em todos os setores e devem piorar nas próximas semanas e meses, com a atividade económica a sofrer e os governos a manterem ou alargarem restrições”.

A avaliação de sustentabilidade da dívida foi cotada como “bbb”, devido a um “rácio de pagamento de dívida moderado”.

Para a dívida da região, de 2,6 mil milhões no final de 2019, um aumento em relação aos 2,4 mil milhões de 2018, pesam também os “260 milhões de euros de dívida financeira da SATA, a companhia aérea regional que tem vindo a apresentar grandes défices operacionais desde 2015 e pode representar riscos materiais para a RAA, apesar de ter havido uma grande reorganização”, aponta a Fitch.