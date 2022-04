Filipino ferido em queda em navio resgatado pela Marinha ao largo de São Miguel

A vítima, de 51 anos, apresentava várias lesões devido a uma queda a necessitar de cuidados médicos imediatos, segundo uma nota publicada no ‘site’ da Marinha.

“O resgate foi efetuado pela aeronave EH-101 da Força Aérea Portuguesa (FAP), que aterrou no aeroporto de Ponta Delgada às 15:20 (horas locais). O doente foi posteriormente transferido para o Hospital Divino Espírito Santo, na Ilha de São Miguel”, pode ler-se.

O navio mercante City of Hamburg, de bandeira francesa, estava a navegar a cerca de 26 quilómetros a sul da ilha de São Miguel.

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes) da Força Aérea e o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU-MAR), coordenou desde as 07:13 a operação de resgate.