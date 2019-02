Filho de Ágata recorre da pena de prisão aplicada no processo de violação

As mais lidas

O empresário ligado à organização de espetáculos musicais, Marco Sousa Caneira, apresentou um recurso da sua condenação a seis anos e seis meses de prisão pela autoria do crime de violação. O arguido, conhecido como o filho da cantora Ágata, tinha sido condenado em dezembro pelo tribunal de Ponta Delgada devido à violação de uma jovem de 14 anos, no interior da junta de freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, na Povoação.

