“FésTividades19” inaugurada segunda-feira no lado Norte da Matriz

De acordo com nota, a mostra, que estará patente até 29 de maio, é organizada pela Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores (AFAA), e conta com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

Assim, podem ser apreciados seis trabalhos de cinco fotografias cada, da autoria de fotógrafos açorianos que imortalizam no "tempo a fé e a devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, assim como a vivência sócio-cultural daquelas que são as segundas maiores festividades religiosas do país".