Festival Tremor junta 17 nomes ao cartaz

Em comunicado, a organização revelou as presenças de Cobrafuma, Dame Area, HHY & The Kampala Unit, Inês Malheiro, Kabeaushé, Lalalar, Lulu Monde, LYZZA & 8stars, MSHR, Unsafe Space Garden e Verde Prato, acrescentando também as atuações, enquanto DJ, de Alfredo, Atelineiras + Paco Piripiri, DJ Fitz, DJ Flo, King Kami e MC Sissi & Doutor Urânio.

Antes, o evento tinha já anunciado Angel Bat Dawid, Avalanche Kaito, Bia Maria, Divide and Dissolve, Ela Minus, Fado Bicha, Filipe Furtado, Flipping Candy, Grove, Ill Considered, Marina Herlop, Owen Pallett, Penelope Isles, Pongo, Tramhaus, Vaiapraia e ZA! & Perrate.