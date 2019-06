Festival Lagoa Bom Porto arranca amanhã

O Festival Lagoa Bom Porto, festa em honra de São Pedro Gonçalves Telmo, comea estana quinta feira, dia 20 de junho, pelas 17 h00, no Porto dos Carneiros, na cidade de Lagoa, com a inauguração da exposição fotográfica “Além do Azul”, da autoria de Marcelo Borges, a abertura da Feira de Produtos Locais, promovida pela Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada (CCIPD) e a degustação do pastel de raia, um produto gastronómico, confecionado de propósito para este festival pela Escola de Hotelaria e Formação Turística de Ponta Delgada, com a colaboração do chefe Rui Medeiros.