Festival do Estapagado celebra os 10 anos da SPEA

O Festival do Estapagado (uma ave marinha da família dos cagarros) decorre até domingo no Corvo para celebrar os 10 anos desde o início da atividade da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) na ilha, foi anunciado.

Numa nota enviada hoje às redações, a SPEA adianta que este evento será uma celebração sustentável dos resultados atingidos em conjunto ao longo dos últimos 10 anos com o projeto Life+ "Ilhas Santuário para as Aves Marinhas" e irá decorrer no Jardim Municipal da Vila do Corvo.

Este é um projeto pioneiro para a conservação das colónias de aves marinhas nos Açores através da recuperação do seu habitat e medidas de controlo e erradicação de espécies invasoras introduzidas, segundo informação da SPEA.

Quanto ao Festival do Estapagado, a SPEA acrescenta que irá contar com um conjunto de atividades educativas, lúdicas e festivas destinadas à população do Corvo, mas também a quem visita a mais pequena ilha dos Açores nesta altura do ano.