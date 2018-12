As mais lidas

O bilhete têm um custo de 4 euros para os adultos e de 2 euros para crianças até aos 7 anos, poderá ser adquirido à entrada do espaço onde se realiza o evento.

Segundo avança nota de imprensa, nesta edição, poderão ser degustadas mais de 20 variedades de sopas. Todas as sopas são oferecidas por particulares e pela restauração local.

O objetivo do evento é o de angariar fundos para o restauro da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Alegria.

O Centro Social e Paroquial das Furnas, acolhe no próximo dia 29 de dezembro, pelas 19h30, a 7ª edição do Festival de Sopas das Furnas.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok