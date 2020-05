Festival Cordas planeia concertos transmitidos ao vivo, e em direto, de vários países

"Esta será a primeira edição que acontece exclusivamente online," avança Terry Costa, o fundador do Cordas e diretor artístico da MiratecArts, entidade organizadora. "Mas, não será apenas a partilha de vídeos, mas sim concertos inéditos, em direto, transmitidos a partir de vários países e ilhas, via das plataformas online, apresentados através da página do facebook da MiratecArts."

A Viola da Terra -a Viola dos Dois Corações- é o instrumento anfitrião deste o mais galardoado festival açoriano: Prémio Global TOP 10 Festival, #2 Best Newcomer e #2 Best Small Festival (Transglobal World Music Chart Awards 2018), TOP 10 Best New Festival (Iberian Festival Awards 2017) com várias nomeações em 2018 e 2019.

Em 2020, o violino e a viola d´arco vão ser instrumentos em destaque,assim como o programa especial de "Spotlight Finland". O Festival Cordas vai apresentar vários artistas do país nórdico incluindo o Duo Emília Lajunen & Suvi Oskala, o duo Teho, e, nos trazendo os instrumentos mais tradicionais da Finlândia, o festival apresenta Pekko Käppi com jouhikko, e o retorno de Maija Kauhanen com o kantele. Maija estreou o kantele no palco do Auditório da Madalena do Pico na edição do Festival Cordas 2018, para uma das maiores audiências no programa de sala, a qual a aplaudiram de pé. Programação regional e nacional será apresentada em breve.

Cordas World Music Festival investe em artistas e educação através dos instrumentos de corda do mundo - um projeto MiratecArts, com sede na ilha do Pico, Açores.