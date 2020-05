Festival Cais de Agosto cancelado

A Câmara Municipal e a Associação Cultural de São Roque do Pico, enquanto entidades organizadoras, decidiram cancelar o Festival Cais Agosto, devido à situação de pandemia causada pela Covid-19, diz nota da autarquia.



"Apesar de admitir que os próximos meses podem trazer alguma atenuante na propagação do vírus, a organização teme que não seja o suficiente para regressar à normalidade. Por isso, tendo em conta o potencial risco de saúde pública, a organização entende que o cancelamento é a opção mais acertada, atendendo a que o Festival atrai todos os anos milhares de pessoas ao centro do Cais do Pico", lê-se na nota.



“Foi uma decisão difícil, mas ponderada e responsável para garantir a saúde dos nossos munícipes e de todos os festivaleiros”, explica o presidente da Câmara Municipal de São Roque do Pico, admitindo que “no atual cenário de incerteza esta é a opção correta porque não estão reunidas as condições sanitárias, nem de natureza social, para a realização do maior Festival do concelho”.



Apesar desta pausa, Mark Silveira garante que o Cais Agosto regressará em força no ano de 2021, altura em que juntos “vamos todos poder festejar a dobrar, sem medos e sem vírus”.