Festival “Baleia de Marfim” regressou às Lajes do Pico

A Sociedade Cultural e Recreativa da Ribeira do Meio, acolheu, no passado sábado, a XXII Edição da “Baleia de Marfim”, que contou com a apresentação de seis canções interpretadas por crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos, dos concelhos das Lajes e de São Roque, acompanhadas por um coro, pela banda dirigida pelo maestro Pedro Santos e pela maestrina de direção coral, Inês Duarte, indica nota.





O júri foi constituído por sete pessoas, entre eles professores de música, de português e uma ex-concorrente.





Assim, na categoria juvenil, Constança Serpa alcançou o primeiro lugar, vencendo na melhor interpretação e melhor letra com a canção “Os Guardiões da Ilha”; Miriam Gonçalves arrecadou o segundo lugar e a melhor música com a canção “Bic Laranja”.





Na categoria infantil, a grande vencedora foi Matilde Rodrigues, com a canção “Unicórnio Arco-Íris, vencendo na melhor interpretação, melhor letra e melhor música. O segundo lugar foi entregue a Marta Coelho, com a canção “Oceano de Esperança”, e o terceiro lugar ao dueto de Margarida e Mafalda Goulart, com “A Magia da Poesia”.





Refira-se que a apresentação do festival esteve a cargo de Vasco Pernes, que este ano foi acompanhado por Carlos Jorge.





Decorreu ainda a apresentação da peça “A reviravolta dos brinquedos”, levada a cabo pelo Grupo de Teatro “Muitieramá”.