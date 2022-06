Festival Azores Burning Summer de 24 a 27 de agosto no Porto Formoso

Cultura e Social

O lançamento do álbum “Misto”, seguido de apresentação do videoclip de um dos temas deste e de showcase, no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande, inicialmente previsto para sexta-feira, 27 de maio, às 21 horas, foi reagendado para dia 18 de junho, à mesma hora, por motivos de doença de um dos elementos do projeto musical FONTES.