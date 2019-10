Festas do Espírito Santo no Canadá mantêm dinâmica tradicional, diz Antropóloga

A investigadora Ilda Januário defendeu esta sexta feira que as festas do Espírito Santo no Canadá, levadas por emigrantes oriundos dos Açores, mantêm na maioria uma "dinâmica tradicional”.

Ilda Januário, reformada da Universidade de Toronto, vai apresentar no domingo, pelas 15:30 (20:30 de Lisboa), na Casa dos Açores do Ontário, em Toronto, o seu livro "Irmãos e Irmãs na Coroa. As Festas do Espírito Santo no Canadá", numa pesquisa coordenada pelo antropólogo João Leal da Universidade Nova de Lisboa.

"No Canadá contabilizamos cerca de 87 festas. Atualmente, estão ativas 78. A maioria está localizada no Ontário, onde existem 53. Toronto é a cidade na América do Norte que tem o maior número, com 15 festas", afirmou a antropóloga.

A província canadiana do Ontário é a região onde se "verificam mais festas do Espírito Santo nos moldes tradicionais", ou seja, em que a irmandade do Espírito Santo se mantém como grupo de leigos.

"A festa é organizada por um conjunto de irmãos que se reúne e cria uma irmandade, que também se pode chamar de império ou de mordomia. Depois há festas que se realizam em associações e outras em igrejas", explicou.

É em Toronto e nos arredores da cidade que se verifica o "maior número de festas em que as irmandades estão inseridas na igreja", e que são presididas pelo pároco local.

No Quebeque (a leste) existem atualmente nove celebrações do Espírito Santo. Na Colúmbia Britânica (a oeste) realizam-se sete festas.

Apesar de as festas terem origem em Portugal continental, na época de D. Dinis e da Rainha Santa Isabel, "sobreviveram em toda a sua glória nos Açores", tornando-se "emblemáticas em todas as ilhas", um verdadeiro "ex-líbris do arquipélago", disse.

"Como a maioria dos emigrantes que foram para as Américas do Norte e do Sul eram açorianos, levaram também as festas do Espírito Santo para países como os Estados Unidos e o Brasil", sublinhou Ilda Januário.

As festas do Espírito Santo no Canadá ocorrem na mesma altura, desde Pentecostes até meados de junho, enquanto nos Estados Unidos se realizam também durante o verão, como as de Fall River "aproveitando as férias dos emigrantes".

Com o desaparecimento da primeira geração, o futuro destas celebrações estará assegurado, mas em formato diferente, "menos trabalhosas e numerosas" porque muitos dos jovens descendentes de açorianos, que "já se exprimem melhor em inglês e em francês", têm ainda uma fé muito forte no Espírito Santo".