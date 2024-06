Festa do Divino Espírito Santo em Água de Pau

As festividades vão contar com a bênção do Quarto do Divino Espírito Santo, da massa e do pão; distribuição de pensões e com a coroação.





Desta forma, no dia 28 de junho, a partir das 20h30, decorre a bênção do Quarto do Divino Espírito Santo, da massa e do pão, um momento que contará com a participação da Sociedade Filarmónica Fraternidade Rural, seguindo-se pelas 21h00 da atuação do Grupo Som do Vento e do grupo “Doce Sinfonia”, indica nota de imprensa.





No dia 29 de junho, a partir das 9h00 tem lugar a distribuição, pelos colaboradores da Câmara Municipal da Lagoa, de cerca de 500 pensões em honra do Divino Espírito Santo, que serão oferecidas a todos os portadores do cartão Lagoa + Saúde, das cinco freguesias do concelho.





À noite, haverá animação musical do Império de São Pedro, a partir das 21 horas, com a atuação do Grupo de Cantares Vozes do Monte Santo e das Cantorias ao Desafio com os cantadores Vítor Ponte e Rui Santos e os tocadores Carlos Câmara e Jacinto Oliveira.





No dia 30 de junho, as festividades iniciam pelas 11h00 com a coroação com os Foliões do Espírito Santo do Grupo de Cantares Vozes do Monte Santo, seguindo-se a Eucaristia, presidida pelo Padre João Martins Furtado, que terá lugar na Igreja de N. Sra. do Anjos.





Pelas 16h00 sairá a procissão com a coroação do Divino Espírito Santo e a distribuição de sopas, massa sovada e arroz-doce, se fará a partir das 18h00. Este momento de convívio será animado pela Despensa “Os Companheiros – Grupo de Castanholas de Rabo de Peixe”.





A partir das 21h00, decorrerá a atuação de Gonçalo Machado,do Duo Sempr´Abrir, seguindo-se a atuação do artista Outsidah.





O sorteio das Domingas irá realizar-se a partir das 23h30.