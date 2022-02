Fernando Gomes propõe último jogo e tornar Ricardinho "embaixador vitalício"

Em discurso na Cidade do Futebol, em Oeiras, depois do anúncio oficial efetuado por Ricardinho, Fernando Gomes dirigiu-se ao internacional luso com as duas propostas, revelando sentir “um misto de sensações” com a decisão, que entende e respeita.

“Que te tornemos, a partir de hoje, embaixador vitalício da nossa seleção, e que nos permitas fazer a tua última internacionalização em solo português, num pavilhão cheio e num jogo especial em que os portugueses te tributem como mereces".

O internacional português Ricardinho anunciou hoje o fim de uma carreira de 18 anos na seleção de futsal, um mês após ter-se sagrado campeão mundial pela primeira vez, título que juntou ao Europeu conquistado em 2018.

“São dois pedidos muito fáceis de aceitar. Será mais uma oportunidade de realizar o único sonho que ainda não realizei na seleção, o de entrar num jogo com os meus dois filhos. Trabalhei sempre para ser uma referência na modalidade e uma influência para os mais jovens”, disse.

Fernando Gomes expressou que, sem Ricardinho, “nenhuma equipa fica mais forte”, mas manifestou crença no aparecimento de novos talentos que “podem atingir o topo”, lamentando, contudo, que ainda não exista, na Cidade do Futebol, um pavilhão para as seleções de futsal, para cuja existência o ala, de 36 anos, tanto lutou.

Por seu turno, o selecionador Jorge Braz lembrou os 11 anos a “aturar” o ‘mágico’, que se tornaram num “desafio e privilégio”, assentes numa “aprendizagem conjunta e de momentos fantásticos, bons e menos bons, mas sempre na procura da excelência”.

“Foi muito graças à exigência que colocaste em ti próprio, que contagiou sempre toda a gente que te rodeia. Por isso, foi possível ‘tocar o céu’ e estar no topo dos topos”, atirou, sublinhando que o legado de Ricardinho “é o maior exemplo que pode existir”.

Ricardinho de 36 anos, o único praticante eleito por seis vezes melhor jogador de futsal do mundo (2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), pelo portal Futsal Planet, contabilizou 187 jogos e 141 golos na equipa das ‘quinas’, pela qual se estreou em junho de 2003, numa vitória sobre Andorra (8-4), em Tavira.

Natural de Gondomar, o ala despontou no Benfica e cumpre a quarta experiência fora de Portugal, ao serviço do campeão francês ACCS Paris, após também já ter competido no Japão, pelo Nagoya, na Rússia, pelo CSKA Moscovo, e em Espanha, pelo Inter Movistar.

Ricardinho venceu mais de 30 troféus coletivos, incluindo três edições da UEFA Futsal Cup, uma nas ‘águias’ e duas nos madrilenos, e recebeu múltiplas distinções individuais, como as de melhor jogador nos Europeus de 2007 e 2018 e no Mundial de 2021.