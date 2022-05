Feira Lar, Campo e Mar com 120 espaços expositivos

A feira regressa ao Pavilhão e à Alameda do Mar para celebrar o seu 30.º aniversário, após uma paragem de dois anos devido à pandemia, decorrendo este ano apenas durante quatro dias, até à próxima segunda-feira, dia 23.

O evento irá ocupar uma área superior a três mil metros quadrados e irá contar com 120 expositores que poderão ser visitados entre as 16h00 e as 24h00, contando com a presença de cerca de 60 empresas multissetoriais e cerca de 50 expositores de artesanato.

Para o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, Mário Fortuna, o regresso da Feira Lar, Campo e Mar pretende “oferecer novamente às empresas uma oportunidade de apresentar os seus produtos e as suas ofertas, num momento que é de grande concentração de público em Ponta Delgada”.

“Portanto, o nosso propósito é reeditar a feira e ajudar a repor a normalidade que merecíamos há mais de dois anos”, destaca Mário Fortuna em declarações ao Açoriano Oriental, revelando que a expectativa é de “boa afluência”, ainda que abaixo dos “valores de 2019”.

“A expectativa é que tenhamos uma boa afluência, porque esperamos que as pessoas se comportem relativamente às festas da mesma forma que se comportaram relativamente à restauração e ao turismo. Estamos numa fase de franca recuperação de atividade, logo é expectável que haja uma boa afluência, embora não haja a expectativa de que se atinjam os valores de 2019”, ressalva.

Nesse sentido, o representante dos empresários de São Miguel refere ao jornal que “estamos a encarar a feira este ano como um contributo e estamos esperançados que seja bem acolhida e que haja muita gente a visitar”.

A Feira Lar, Campo e Mar é um evento multissetorial, o maior evento do género que se realiza nos Açores, contando com a presença dos setores mais representativos da economia açoriana.

A inauguração hoje irá contar com a presença das principais entidades governamentais e militares da Região e com o típico discurso de abertura do presidente da Câmara do Comércio, em que será realizada uma revisão da situação económica atual dos Açores.