Feira do Dia dos Namorados na Madalena

A Câmara Municipal acolheu, esta quinta-feira, uma feira dedicada aos mais apaixonados, a Feira do Dia dos Namorados.



"Flores, rendas, bijuteria, doces, suportes para canetas e pequenas lembranças conquistaram as preferências dos casais", refere nota.



A iniciativa autárquica visou promover os produtos locais, apoiando assim os produtores e artesão madalenenses, num contributo do município no fomento à economia do concelho.