Feira do Dia dos Namorados na Madalena

O antigo Mercado de Peixe, na vila da Madalena, ilha do Pico, acolhe no próximo dia 14 de fevereiro, uma feira dedicada aos mais apaixonados, a Feira do Dia dos Namorados.

Flores, bijuteria, doces e pequenas lembranças são apenas algumas das muitas sugestões, que poderá encontrar para o dia mais romântico do ano.



A iniciativa autárquica visa assinalar a data e promover os produtos locais, apoiando assim os produtores e artesão locais, num inequívoco contributo do município no fomento à economia do concelho.