Federação Agrícola dos Açores diz ser "absurdo" eliminar carne de vaca das cantinas

Segundo o reitor da universidade, Amílcar Falcão, a eliminação do consumo de carne nas cantinas universitárias será o primeiro passo para, até 2030, Coimbra se tornar "a primeira universidade portuguesa neutra em carbono".

"É preciso bom senso nessas medidas todas que se têm de tomar. O ambiente é de todos, não é só de alguns, e não há ninguém que respeite mais o ambiente do que os agricultores, que vivem diariamente do ambiente", realçou o responsável pela agricultura açoriana.

Aos jornalistas, na Associação Agrícola de São Miguel, na Ribeira Grande, Jorge Rita defendeu a importância de se combater as alterações climáticas, mas pediu que tal não seja feito de "forma radical", nomeadamente com o "abolir de carnes" quando o não consumo de vaca "deveria ser optativo e não obrigatório".

O presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, considerou hoje ser "totalmente absurdo" a anunciada eliminação do consumo de carne de vaca nas cantinas universitárias de Coimbra, sustentando que os agricultores são os primeiros defensores do ambiente.

