FC Porto procura igualar Benfica e Leonel Pontes estreia-se no Sporting

O FC Porto procura este domingo impor-se no estádio do Portimonense e igualar o Benfica no segundo lugar da I Liga de futebol, liderada pelo Famalicão, numa quinta jornada em que Leonel Pontes se estreia como treinador do Sporting.

O substituto do holandês Marcel Keizer, que deixou a equipa lisboeta no sexto lugar do campeonato, disputa o primeiro jogo no comando técnico dos ‘leões’ no Estádio do Bessa, frente ao Boavista, quarto classificado, com mais um ponto.

No encontro de encerramento da ronda, com início às 20:00, Leonel Pontes poderá utilizar dois reforços obtidos por empréstimo no último dia do período de transferências, os avançados Bolasie e Jesé, que foram convocados, tal como o médio Battaglia, após longa ausência devido a lesão.

Duas horas antes, a partir das 18:00, o FC Porto começa a defrontar o Portimonense, 14.º posicionado, que ainda não venceu em casa, na expectativa de conquistar uma vitória que lhe permita igualar Benfica e reaproximar-se do Famalicão.

Os ‘dragões’ ficaram a quatro pontos da liderança no sábado, após a vitória por 4-2 do Famalicão na receção ao lanterna-vermelha Paços de Ferreira – numa estreia negativa do treinador Pepa -, e a três pontos do rival lisboeta, que se impôs por 2-0 em casa sobre o Gil Vicente.

Rio Ave e Moreirense, quinto e sétimo colocados, em igualdade com o Sporting, podem aproveitar o embate entre ‘leões’ e ‘axadrezados’ para ultrapassaram uma ou ambas as equipas, necessitando, para isso, de vencerem na receção ao Tondela e no recinto do Santa Clara, respetivamente.

Além de Leonel Pontes e Pepa, a quinta jornada, que assinala o regresso da I Liga após a paragem para os jogos das seleções nacionais, fica também marcada pela estreia de Pedro Ribeiro como treinador do Belenenses SAD, que se desloca à Madeira para defrontar o Marítimo.