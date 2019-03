FC Porto nos 'quartos' da Taça EHF de andebol mesmo sem jogar

As mais lidas

Assim, a equipa de Magnus Andersson jogará em Espanha já ciente do seu êxito e à procura do quinto triunfo em outros tantos desafios da ‘poule’.

O triunfo dos dinamarqueses do Holstebro sobre o Constanta, por 28-22, na Roménia, garantiu aos ‘dragões’ o primeiro lugar, mesmo antes de defrontarem no domingo o Cueca, em Espanha, em encontro da quinta e penúltima jornada.

O FC Porto apurou-se este sábado, como primeiro classificado do grupo C, para os quartos de final da Taça EHF em andebol, mesmo tendo ainda dois jogos por disputar.

