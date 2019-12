FC Porto empata e fica a quatro pontos do Benfica, Sporting mais perto do pódio

Depois de o Benfica abrir a jornada na sexta-feira, com uma goleada em casa do Boavista (4-1), os ‘dragões’ precisavam de vencer para manter as distâncias, mas um tento de André Santos, aos 14 minutos, deixou o FC Porto em desvantagem.

A equipa de Sérgio Conceição ‘carregou’ no ataque e empatou aos 32 minutos, depois de uma falta sobre o mexicano Corona, na área da equipa de Belém, com o brasileiro Alex Telles a marcar, de grande penalidade.

O FC Porto somou o segundo empate das últimas três deslocações para o campeonato, continuando em segundo lugar, agora com 32 pontos, mas mais longe dos ‘encarnados’, que lideram, com 36, enquanto o Belenenses SAD chegou aos 15 pontos, seguindo em 12.º.

Antes, o Sporting aproveitou a derrota do Famalicão no sábado, na receção ao Tondela (3-2), para se colocar a um ponto do terceiro lugar, graças a um golo do brasileiro Luiz Phellype, aos 70 minutos, num cabeceamento a cruzamento do francês Mathieu.

Os ‘leões’ tentaram marcar o jogo todo e já tinham feito mais de 20 remates antes de surgir o único tento do encontro, que Phellype apontou cinco minutos depois de substituir o espanhol Jesé.

Em Alvalade, os ‘verdes e brancos’ regressaram aos triunfos no campeonato, após a derrota por 3-1 sofrida na jornada anterior, às ‘mãos’ do Gil Vicente, e somam agora 23 pontos, no quarto lugar, a um dos famalicenses e a nove do FC Porto.

O Moreirense é 13.º colocado, com 14 pontos, vendo chegar ao fim uma série de cinco jogos sem perder para o campeonato, ainda que quatro dessas partidas tenham acabado empatadas.

Nos primeiros jogos do dia, os dois Vitórias venceram, com a equipa de Guimarães a triunfar na receção ao Portimonense (2-0) e a de Setúbal a impor-se na deslocação a Paços de Ferreira (3-2).

Os vimaranenses marcaram cedo, com um esforço individual do brasileiro Léo Bonatini, aos dois minutos, antes de outra jogada de ‘mestre’, do inglês Marcus Edwards, aos 61, sentenciar a partida.

Com este resultado, os minhotos, que puseram fim a uma série de três jogos sem ganhar, são quintos classificados, com 20 pontos, a três dos ‘leões’, depois de aproveitarem a derrota do rival Sporting de Braga, no sábado, em casa do lanterna-vermelha Desportivo das Aves (1-0).

Os algarvios somaram hoje a sexta derrota do campeonato e estão em 16.º lugar, um acima da zona de despromoção, com 11 pontos, três acima do Paços de Ferreira, 17.º.

A 13.ª ronda encerra na segunda-feira, com a receção do Rio Ave, 11.º classificado, ao Gil Vicente, nono.