FC Porto empata com Motor Zaporozhye na Liga dos Campeões de andebol

O FC Porto empatou este sábado 35-35, em casa, com os ucranianos do Motor Zaporozhye, em jogo da quinta jornada do Grupo B da Liga dos campeões de andebol.

A formação portista, que vinha de uma derrota com os húngaros do Veszprém, vice-campeões europeus, consentiu a igualdade nos instantes finais do encontro, que também já tinha chegado ao intervalo com um empate a 15 golos.

Com duas vitórias, um empate e duas derrotas, os ‘dragões’ seguem em sexto lugar, com cinco pontos, tantos quantos o Kielce (5.º) e menos um do que Veszprém, Vardar e Montpellier. O grupo é liderado pelos alemães do Kiel, que bateram o Montpellier, por 33-30, e passaram a somar nove pontos.