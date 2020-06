FC Porto/Eleições: Pinto da Costa "muito satisfeito" com afluência às urnas

"Está a correr tudo muito bem, com tranquilidade, afluência grande. De forma excelente, ao nível do FC Porto. Vencedor? Não sou adivinho, amanhã [domingo] à noite digo-lhes", disse o atual presidente dos ‘dragões’, depois de exercer o seu direito de voto.

Questionado sobre qual mandato foi mais marcante, Pinto da Costa generalizou.

"Vivi os mandatos todos com a mesma intensidade. Para mim foram todos iguais, 38 anos todos vividos com a mesma intensidade. Momentos melhores em alguns, com as grandes vitórias que tivemos, a inauguração deste estádio, a inauguração do museu, que foram momentos particularmente marcantes. Quem não viver o FC Porto com intensidade está tramado", afirmou ainda.

O candidato, de 82 anos, recusou afirmar se estas são as últimas eleições em que participa.

"Tem a certeza de que daqui a quatro anos é vivo?", questionou.

As eleições do FC Porto decorrem durante este fim de semana no Dragão Arena e têm quatro listas a concorrer: a lista A, liderada por Pinto da Costa, a lista B, encabeçada por Nuno Lobo, a lista C, de José Fernando Rio, e a lista D, que se candidata apenas ao Conselho Superior, liderada por Miguel Brás da Cunha.