FC Porto conquista Supertaça de andebol com exibição sólida

O FC Porto conquistou a Supertaça de andebol pela sétima vez, ao derrotar o Águas Santas, por 28-22, com uma exibição consistente no Multiusos de Lamego, no distrito de Viseu.

O jogo foi marcado por algum equilíbrio, sobretudo durante a primeira parte, em que a maior vantagem no marcador para os campeões nacionais foi de três golos, em parte graças a algumas defesas de Thomas Bauer na baliza portista.

Miguel Martins, Angel Zulueta e Daymaro Salina, todos com três golos, contribuíram para vantagem portista ao intervalo (14-12), com João Gomes e Vasco Santos, ambos com quatro remates certeiros, a manterem o Águas Santos sempre a curta distância no marcador.

Na segunda parte da partida, com Alfredo Quintana na baliza, o internacional português fez um punhado de defesas que permitiram aos portistas dilatar a vantagem que chegou aos 18-14 à passagem dos 40 minutos.

Ao conseguirem parar a meia distância de Vasco Santos e as entradas de segunda linha de João Gomes, os campeões nacionais ‘secaram’ os principais marcadores do Águas Santas e, com Alfredo Quintana a manter-se em bom nível, foram gerindo e dilatando o marcador, até ao triunfo final.

Os ‘dragões’ começam a época da mesma forma como terminaram a anterior, a vencer, conquistando a sétima Supertaça do seu historial, igualando o ABC de Braga no topo dos clubes com maior número de vitórias neste troféu.

Na reedição da final da Taça de Portugal, o FC Porto repetiu a vitória e o Águas Santas adiou inscrição do seu nome no historial de vencedores da Supertaça.