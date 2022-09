FC Porto carpe mágoas de Madrid com triunfo sereno sobre Chaves

No Estádio do Dragão, no Porto, o iraniano Mehdi Taremi ‘faturou’ logo aos três minutos, na ‘ressaca’ das críticas geradas pela sua expulsão no duelo em Espanha, sendo que o brasileiro Evanilson, aos 70, e o reforço André Franco, aos 82, completaram o resultado.

O FC Porto subiu provisoriamente ao segundo lugar, com 15 pontos, menos três face ao líder isolado Benfica e dois sobre o Sporting de Braga, que no domingo visita o Rio Ave, enquanto o Desportivo de Chaves é oitavo classificado, com oito, e perdeu quatro jogos depois, numa série que até incluiu um êxito no terreno do Sporting (2-0).

Entre o deslize da última quarta-feira (1-2) e a receção da próxima terça-feira aos belgas do Club Brugge, ambas do Grupo B da ‘Champions’, Sérgio Conceição efetuou quatro mexidas no ‘4-4-2’ clássico, tendo Fábio Cardoso, Wendell, João Mário e Toni Martínez substituído unidades influentes como Pepe, Zaidu, Otávio e Evanilson, respetivamente.

Já Vítor Campelos trocou apenas Kevin Pina, entretanto transferido para os russos do Krasnodar, por João Mendes face ao empate em casa com o Rio Ave (1-1), na jornada anterior da I Liga, mas nem tempo houve para avaliar as intenções da equipa flaviense.

Ao terceiro minuto, no primeiro ataque perigoso do duelo, João Mário cruzou na direita e Toni Martínez tentou impor-se perante Steven Vitória, ficando a bola à mercê de Mehdi Taremi, que desbloqueou o marcador a favor do FC Porto pela segunda ronda seguida.

Os ‘dragões’ prolongariam essa entrada incisiva com incursões de Galeno, aos 11 e 22 minutos, e João Mário, aos 18, todas detidas por Paulo Vítor, que, na área contrária, viu Héctor Hernández responder com hesitação aos centros de João Correia, aos 20 e 33.

Esse crescente atrevimento do Desportivo de Chaves, que se voltaria a manifestar num pontapé ao lado de João Teixeira, já aos 45+3 minutos, ajudou a ‘estancar’ a produção ofensiva anfitriã até ao intervalo, soltando-se do peso anímico da desvantagem precoce.

Os transmontanos procuraram intensificar a toada no regresso dos balneários, mas sem clarividência para visarem a baliza de Diogo Costa, numa fase em que Matheus Uribe, após canto de Eustáquio, aos 67 minutos, quase disfarçou a desinspiração do FC Porto.

Sérgio Conceição trouxe do banco André Franco e Evanilson, que tranquilizou as hostes ‘azuis e brancas’ aos 70 minutos, ao finalizar de baliza aberta uma iniciativa de Taremi, castigando a abordagem passiva de Steven Vitória ao passe atrasado de Luther Singh.

Sem nunca se ter escondido, o conjunto de Vítor Campelos voltaria a ‘tombar’ através de erros individuais, agora de Paulo Vítor, que não agarrou um centro na direita do recém-entrado Gabriel Veron e facilitou o primeiro golo de André Franco pelos ‘dragões’, aos 82 minutos, antes da estreia de Rodrigo Conceição, filho do treinador, na equipa principal.