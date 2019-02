Farolim da Urzelina em São Jorge inoperacional

As mais lidas

Rafael da Silva referiu que se trata de um porto de pesca na costa sul da ilha de São Jorge "utilizado pela pesca e alguma náutica de recreio", essencialmente "a partir de maio, quando as condições de mar são mais favoráveis a embarcações mais pequenas".

“Na sequência do temporal foi feita uma ronda de verificação, como é habitual, e verificou-se que o Farolim da Urzelina sofreu estragos na estrutura e em algumas componentes elétricas”, explicou o capitão do Porto da Horta, em declarações à agência Lusa.

O Farolim da Urzelina, na ilha de São Jorge, está inoperacional, na sequência de estragos provocados pelo mau tempo que afetou os Açores no fim de semana.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok