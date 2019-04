Faróis portugueses abertos ao público para assinalar Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

As mais lidas

Já nos Açores, os faróis abertos são os de Ferraria, Arnel, Cintrão, Gonçalo Velho, Contendas, Ponta da Barca, Ponta da Ilha, Albarnaz, Lajes Flores e Ponta do Topo, enquanto na Madeira podem ser visitados os faróis de Ponta do Pargo e São Jorge.

“Os faróis abertos a visitas podem assim ser visitados de forma gratuita. Esta comemoração tem como objetivo sensibilizar o público para a diversidade e vulnerabilidade do património, bem como para o esforço envolvido na sua proteção e conservação”, refere a AMN em comunicado.

Os faróis portugueses vão estar abertos esta quinta-feira a visitas gratuitamente para assinalar no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok