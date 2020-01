"Falta de médicos no Centro de Oncologia dos Açores impede marcação de consultas"

Em comunicado, o Bloco de Esquerda, refere que "neste momento não é possível marcar consultas para agendar exames", acrescentando que "ao grupo parlamentar do BE chegaram denúncias de atrasos na realização de mamografias e ecografias mamárias".



Perante esta situação, os deputados do Bloco de Esquerda, em requerimento, perguntam ao Governo Regional "se tem conhecimento da falta de médicos no Centro de Oncologia dos Açores, e qual a estratégia que será seguida para colmatar esta falha que está a provocar o aumento do tempo de espera numa área em que uma resposta atempada é crucial para a vida do doente".