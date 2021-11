“Falta de enfermeiros condiciona a qualidade e a segurança dos cuidados”

Lúcia Rodrigues, enfermeira Diretora do Hospital Divino Espírito Santo, explica como os serviços hospitalares são afetados pela carência de enfermeiros. No melhor dos cenários, faltam 95 enfermeiros para garantir dotações seguras no HDES, um número que sobe para 151, contando com as ausências médias