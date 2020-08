"Falhas na realização dos testes de Covid ao sexto dia"

Aumento do número de passageiros em São Miguel complica realização do segundo teste de despiste ao novo coronavírus, revela o jornal, acrescentando que a Secretaria Regional da Saúde diz que há um mecanismo de controlo.



"Pescadores com apoio para abate de artes de pesca", "Mais três casos de Covid-19 identificados em São Miguel", "Trabalhadores dos portos em greve às horas extra a partir de hoje", "Peça de cerâmica com 2530 anos descoberta na Terceira" e "Detido homem por abuso sexual da filha" são outros destaques desta edição.



No Desporto, as chamadas são: "Festival de Parapente agendado para outubro" e "São Roque quer atingir a manutenção na primeira fase".