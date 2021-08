Faleceu pescador que sofreu choque elétrico

Um pescador de 45 anos, tripulante da embarcação do atuneiro Maria Leontina, faleceu no Hospital do Divino Espírito Santo, após ter sofrido um choque por uma descarga elétrica.



O acidente aconteceu na segunda-feira, quando a embarcação se encontrava a cerca de nove quilómetros do porto de Ponta Delgada.



Foram ativados meios de auxílio para o local, sendo que os elementos da estação salva-vidas de Ponta Delgada iniciaram manobras de reanimação a bordo da embarcação de pesca.



O atuneiro foi trazido para o Porto de Ponta Delgada, onde se procedeu ao transporte do pescador para as Urgências do Hospital do Divino Espírito Santo, com o apoio da equipa da SIV (Suporte Imediato de Vida).

A vítima chegou à unidade de saúde, em estado grave, estando a ser realizadas manobras de suporte avançado de vida, mas acabou por falecer.



A Polícia Marítima e a Capitania de Ponta Delgada já estiveram a fiscalizar a embarcação de pesca, indicando que apresentou todos os documentos para a prática da atividade piscatória.



No entanto, a fiscalização efetuada na embarcação sinalizou alguns procedimentos que necessitam de ser corrigidos antes da embarcação retomar a atividade no mar.

As causas do acidente vão agora ser analisadas, com maior detalhe, num processo de averiguações promovido pelo Ministério Público.



Reconhecimento



O conselho de administração da Lotaçor emitiu um comunicado para lamentar o acidente, que provocou a morte de um pescador, aproveitando para “expressar o seu mais profundo pesar e as suas sentidas condolências à família, ao armador e a todos os tripulantes seus companheiros. A partida prematura de um profissional que se dedicou de corpo e alma à sua profissão e à sua embarcação é realmente um acontecimento que não pode deixar indiferente aqueles que mais de perto com ele privaram, bem como toda a comunidade da fileira da pesca”.



Também os órgãos sociais da Associação Comerciantes Pescado dos Açores dirigiu uma mensagem para expressar “as mais sentidas condolências, à família, amigos e companheiros”.