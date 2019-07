Faial acolhe a Feira Agrícola Açores 2019 de 12 a 14 de julho

Segundo o GACS, João Ponte participou, na Horta, na apresentação da feira onde adiantou que, no recinto da Quinta de São Lourenço, estarão cinco pavilhões, sendo que o Pavilhão da Vinha e do Vinho se trata de uma novidade este ano.

“Toda esta dinâmica contribuirá para dinamizar a economia local durante três dias”, salientou o secretário regional, acrescentando que faz parte do programa do evento a promoção da cultura açoriana, com a atuação de filarmónicas, grupos de folclore e conjuntos oriundos de cinco ilhas.

Paralelamente, será também promovida a gastronomia, com especial enfoque na carne regional, sendo que o governo anunciou que o “uso de plásticos será proibido”.

“Uma das grandes inovações este ano é o facto de ser expressamente proibida a utilização de plásticos na zona de restauração. Deverão ser utilizados pratos e talheres biodegradáveis, ficando a cargo da empresa municipal UrbHorta a disponibilização dos copos reutilizáveis. Também o mobiliário associado, como mesas e bancos, será feito em madeira”, adiantou João Ponte.

Para o membro do executivo, “este é mais um contributo que se procura dar com vista à proteção e salvaguarda do meio ambiente”.

Segundo o GACS, entre os principais momentos da Feira Agrícola Açores estão os concursos de bovinos da raça Holstein Frísia, de bovinos de raças de carne, de equinos e de caninos, mas também de horticultura, de fruticultura e de floricultura, bem como conferências promovidas pela Trybio ligadas à agricultura biológica e provas comentadas de vinhos, pela CVR Açores.

No decurso dos três dias do evento, haverá ainda “provas de mel, queijos, ananás e chá, para além de um cortejo etnográfico com juntas da raça Ramo Grande e um bodo de leite”.

João Ponte ressalvou ainda que na próxima vez que a Feira Agrícola Açores decorrer no Faial, o Parque de Exposições terá “melhores condições, devido às obras de modernização do pavilhão, que ficará integralmente fechado”.