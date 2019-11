Fadista Teresa Tarouca morreu hoje aos 77 anos

As mais lidas

A fadista Teresa Tarouca morreu na madrugada desta segunda-feira, no Hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa, aos 77 anos, vítima de pneumonia dupla, disse à agência Lusa fonte próxima da família.

