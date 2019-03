Facebook e Instagram estão com problemas

De acordo com a TSF, o mesmo se passa com o serviço de mensagens do Facebook, o Messenger. Os erros começaram a ser detetados por volta das 16h00 (menos uma nos Açores) e os utilizadores passam por dificuldades em iniciar sessão, impossibilidade de fazer comentários e falhas no carregamento de novas publicações.



No site downdetector é possível perceber que milhares de utilizadores estão a reportar problemas.