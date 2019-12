Fábio Cardoso reconhece “capacidade” ao Santa Clara para ganhar ao Sporting

"É o Sporting, uma equipa forte, que nos vai criar muitas dificuldades. Sabemos que vamos ter de nos superar, mas também olhamos uns para os outros e sabemos que temos capacidade para conseguir a vitória", afirmou Fábio Cardoso, em antevisão ao encontro, que se irá disputar no estádio de São Miguel, nos Açores.

Nos últimos três encontros para o campeonato, a equipa açoriana soma um empate, na última jornada, frente ao Marítimo (2-2), e duas derrotas, frente a Boavista e Benfica (ambas por 2-1).

A última vitória dos insulares na I Liga foi alcançada frente ao Gil Vicente, por 1-0, à sétima jornada.

"Não há altura boas, nem más. É sempre bom defrontar boas equipas, que apresentam bom futebol e nos criam problemas e que nos fazem superar a nós próprios. Por isso, vamos entrar na segunda-feira para tentar que os três pontos fiquem na ilha", assinalou.

Sobre o Sporting, que vem de uma derrota por 3-0 frente ao LASK Linz, para a Liga Europa, o jogador da formação açoriana disse tratar-se de uma equipa "muito forte", com "excelentes individualidades" e um "excelente grupo".

O defesa, um dos capitães do plantel açoriano, considerou Bruno Fernandes "um dos melhores jogadores portugueses da atualidade", mas assegurou que a equipa não vai se focar "simplesmente" no médio do Sporting.

"Creio que nos focássemos simplesmente no Bruno Fernandes estávamos mais perto de não conseguir os três pontos, que é o que pretendemos. O Sporting tem um grupo forte e vale pelo coletivo e não pelas individualidades", afirmou.

Nos jogos mais recentes, o jogador, de 25 anos, foi apenas titular no último encontro, frente ao Marítimo, situação que, para Fábio Cardoso, é reflexo de um "grupo bastante competitivo".

"Temos um grupo bastante competitivo e acho que isso é um dos grandes segredos do futebol. Antes de mais, a concorrência saudável vir de dentro, o que faz com que a gente evolua treino a treino, dia a dia, e nos faça querer ser melhores", considerou.

Santa Clara, 14.º classificado, com 14 pontos, vai medir forças com o Sporting, quarto, com 23, na segunda-feira, às 18:00 (19:00 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores.