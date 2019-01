Fábio Cardoso quer ganhar ao Benfica mas recusa euforias com época do Santa Clara

O defesa-central Fábio Cardoso manifestou confiança numa vitória do Santa Clara na sexta-feira contra o Benfica, sublinhando que os açorianos não se podem deslumbrar com o que já fizeram na I Liga de futebol.

"Sabemos que vai ser um jogo muito complicado, contra uma grande equipa, mas estamos preparados", disse Fábio Cardoso, falando aos jornalistas no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antecipação do jogo de sexta-feira contra o Benfica, casa que formou - "como jogador e como homem" - o defesa.

Fábio Cardoso lembrou que o jogo de sexta-feira, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, consiste na "última oportunidade" de os açorianos vencerem em casa um dos grandes, depois de um empate com o Braga (3-3) e derrotas com Sporting e FC Porto, ambas por 2-1.

"É preciso não nos deslumbrarmos com o que já fizemos. Estamos bem, podíamos estar melhor, estamos numa posição confortável. Temos de não nos deslumbrar e temos de trabalhar diariamente e fazer pontos o mais rápido possível para garantir a manutenção", disse.

O jogador, que soma já quatro tentos na presente época, foi já treinado nas camadas jovens por Bruno Lage, que vai comandar o Benfica na sexta-feira, sublinhando que este o "marcou bastante" no seu crescimento como jogador.

Na sexta-feira, o Santa Clara, nono, com 21 pontos, recebe o Benfica, terceiro, com 35, no Estádio de São Miguel, nos Açores, pelas 18 horas, num encontro da 17.ª jornada do campeonato.